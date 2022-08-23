Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması heyecanı başladı - Son Dakika
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Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması heyecanı başladı

23.08.2022 11:32
Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması heyecanı başladı

İzmit Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması, Cumhuriyet Parkı'nda büyük heyecanla başladı.

İzmit Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması, Cumhuriyet Parkı'nda büyük heyecanla başladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in hayata geçirdiği Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması'nın üçüncüsü başladı. 4 gün sürecek olan yarışmanın ilk günü, Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirildi. Finale kalan isimler ise 27 Ağustos Cumartesi günü şampiyonluk için İzmit Belediyesi Belsa Hizmet Binası önünde kıyasıya mücadele edecek. Moderatörlüğünü Mehmet Açık'ın gerçekleştirdiği yarışmanın ilk iki sorusunda telefon ile joker hakkı uygulaması bu yıldan itibaren uygulamaya geçti. 12 yarışmacının katıldığı yarışmanın ilk gününü zirvede tamamlayan Mehmet Özdenkaya ile Orkun Çakar, 27 Ağustos Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan büyük finalde mücadele etme hakkı kazandı. Organizasyona katılan diğer yarışmacılara da günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Hafta içerisinde 4 farklı günde yapılacak elemelerde finale kalan yarışmacılar, 27 Ağustos Cumartesi akşamı Belsa Plaza önünde yapılacak büyük finalde şampiyonluk için ter dökecek. Şölen havasında gerçekleştirilecek finalde Kocaelispor'un efsane isimleri de jüri olarak yer alacak ve dereceye girenlere ödüllerini takdim edecek.

Yarışmayı ilk sırada tamamlayan isim 3 bin TL, ikinci sırada tamamlayan isim 2 bin TL ve üçüncü sırada tamamlayan isim ise 1000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Hediye çekleri, İzmit Belediyesinin bünyesinde bulunan Çınar Halk Market, Sarısu Gençlik Kampı, Gülümse Kafe, Lavanta Kafe, Şehr-i İzmit Kafe ve Yeni Cuma Çay Bahçesi'nde geçerli olacak. Hediye çeklerinin yanı sıra dereceye girecek olan isimleri sürpriz hediyeler bekliyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması heyecanı başladı - Son Dakika

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