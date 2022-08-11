İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 'in öncülüğüyle Kocaelispor'u daha iyi tanıtmak adına düzenlenen Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması'nın bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek. Yarışma, 22 Ağustos Pazartesi günü Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro'da başlıyor. 4 gün boyunca sürecek olan bilgi yarışması sonunda finale çıkmaya hak kazanan yarışmacılar 27 Ağustos Cumartesi günü şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek. Final programı ise İzmit Belediyesi Belsa Hizmet Binası önünde gerçekleşecek. Sürpriz hediyelerin verileceği yarışmaya katılmak isteyenler başvuru yapabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 3. Geleneksel Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması başlıyor - Son Dakika

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