İzmit Belediyespor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'a mağlup oldu - Son Dakika
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İzmit Belediyespor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'a mağlup oldu

İzmit Belediyespor Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde Galatasaray\'a mağlup oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali ilk maçında İzmit Belediyespor, sahasında Galatasaray Faktoring'e 90-64 mağlup oldu. Galatasaray, maçın hemen başından itibaren üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.

23.03.2024 19:08  Güncelleme: 19:13
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali ilk maçında İzmit Belediyespor, sahasında karşılaştığı Galatasaray Faktoring'e 90-64 mağlup oldu.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nihat Çetin, Barış Turgut

İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 26, Gergana Ivanova 6, Sierra Lashe Calhoun 7, Ayşe Cora 11, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 12, Ferda Yıldız

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Galatasaray: Nalyssa Rae Smith 25, Büşra Akbaş 5, Sude Yılmaz, Teaira Zyaire Mccovan 5, Mikiah Harrigan 11, Meltem Yıldızhan 3, Harika Gözde Eldaş, Bria Nicole Hartley 24, Julie Vanloo 15

Başantrenör: Tolfa Esenci

1. Periyot: 19-18 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 32-47 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 51-71 (Galatasaray lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmit Belediyespor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'a mağlup oldu - Son Dakika

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