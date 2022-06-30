İzmit'te çocuklar yüzme öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit'te çocuklar yüzme öğreniyor

30.06.2022 10:41
İzmit'te çocuklar yüzme öğreniyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çerçevesinde yaz döneminin ilk dersleri bugün başladı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çerçevesinde yaz döneminin ilk dersleri bugün başladı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde yaz döneminin ilk dersi bugün itibariyle başladı. Proje çerçevesinde İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda 7-14 yaş arası çocuklar uzman antrenörler eşliğinde 2 ay boyunca haftada iki gün yüzme eğitimi alacak. Proje çerçevesinde eğitimler 6 antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde devam ederken, eğitimlerde toplamda bin 100 kişi faydalanıyor. Eğitime katılan çocuklara yüzmenin temel eğitimi verilirken, bir ayın sonunda temel eğitimi geçen çocuklar İzmit Belediyespor Yüzme Takımı'na girebilme şansı elde ediyor. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Dünya ticaretine yön veren körfezin güvenliği onlara emanet Dünya ticaretine yön veren körfezin güvenliği onlara emanet İzmitli pehlivanlar Kırkpınar için Edirne'ye gitti İzmitli pehlivanlar Kırkpınar için Edirne'ye gitti
Kaynak: İHA

Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmit'te çocuklar yüzme öğreniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Mansur Yavaş'ın Ankara havası oynadığı anlar 3.yıl yeni proje tanıtım törenine damga vurdu! Tan Taşçı ve seymenler de eşlik etti
10:33 Ünlü dizi oyuncusu Sarah Jayne'den skandal hareket! Sevgilisiyle arabada cinsel ilişkiye girerken yakalandı
10:29 Elazığ'da kan donduran görüntü! 20 yaşındaki Ferhat cami bahçesindeki ağaca asılı halde bulundu
10:20 Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de de ortaya çıktı: İlk vaka 37 yaşında bağışıklık sistemi yetersizliği olan kişide tespit edildi
10:18 Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması yarın hayata geçiyor: 130 ila 140 kilometre arasında değişecek
10:17 Mercedes'in kadınlara ilham vermek için hazırladığı "She is Mercedes" projesinde Raşit Bağzıbağlı'nın defilesi göz kamaştırdı
10:07 Eski sporcu Dylan Alcott'un yaptığı hareket "pes artık" dedirtti! Restoranda cinsel ilişki oyuncağı kullandı
09:51 Reyhanlı katliamının planlayıcısı uyuşturucu baronu Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi
09:28 Emeklilerin gözü bu gelişmedeydi! Bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 10:47:22. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit'te çocuklar yüzme öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement