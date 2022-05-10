İZVAK Başkanı Erten: "Küme düşmenin kaldırılmasıyla alakalı TFF'ye müracaat ettik" - Son Dakika
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İZVAK Başkanı Erten: "Küme düşmenin kaldırılmasıyla alakalı TFF'ye müracaat ettik"

10.05.2022 13:48
İZVAK Başkanı Erten: "Küme düşmenin kaldırılmasıyla alakalı TFF'ye müracaat ettik"

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, ligden düşmenin kaldırılmasıyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazılı olarak müracaat ettiklerini belirterek, 13 hakemin sezonun ortasında görevden alınıp geri döndürülmesi gibi birçok sorunun cevabını beklediklerini söyledi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, ligden düşmenin kaldırılmasıyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazılı olarak müracaat ettiklerini belirterek, 13 hakemin sezonun ortasında görevden alınıp geri döndürülmesi gibi birçok sorunun cevabını beklediklerini söyledi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Mütevelli Heyeti Toplantısını gerçekleştirdi. İzmir kulüplerinin yöneticilerinin ve İZVAK üyelerinin katıldığı toplantıda, vakfın 2021 yılı denetim ve yönetim raporları ile 2022 yılı bütçe planı okunup kabul edildi.

"TFF'ye müracaatımızı yazılı olarak gönderdik"

Toplantıda konuşan İZVAK Başkanı Ali Erten, geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı küme düşme kaldırılsın açıklamasını yineledi. Başkan Erten, "Bizim isteğimiz sadece İzmir kulüpleri için değil. Hiçbir kulübümüz böyle bir ricada bulunmaz ve bunu biz de kendimize yakıştırmayız. Eğer başaramadıysak ve düştüysek buna katlanırız. Ancak öyle şeylerle karşılaştık ki, inanılır gibi değil. Adil rekabet şartlarının olmadığını düşündüğümüz bir sezon yaşadığımızı düşünüyoruz. Bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaatımız var, yazılı olarak da gönderdik. Sonucunu bekleyeceğiz. Biz açıklama istiyoruz. 13 hakemi neden görevden aldınız? Neden geri döndürdünüz? Sezonun bitmesini bekleyemeyecek kadar vahim olan neydi? Bu soruların cevaplarını istiyoruz. Bu soruların cevaplarını kimse duymadı. Demek ki o kadar önemli olaylar olmuş ki sezonun ortasında görevden alındılar. Bunu kimse izah edemiyor. Biz bu cevabın peşindeyiz. Cevapsız sorular bizi rahatsız ediyor. Futbol bir oyun ama demek ki birileri bu gözle görmüyor, tuhaflık var. Bu soruların cevaplarını aldığımız zaman bütün kulüplerimiz aslanlar gibi bir alt ligden başlar ve tekrar çıkar. Cevapsız soru kalmamalı. İstifa eden TFF ve MHK başkanlarının yerine göreve gelen başkanlar bunları cevaplamalı. Biz bu derdi kibarca dillendirip TFF'ye mektup yazdık. Bu kaostan en çok İzmir takımları etkilendi ama buna rağmen bizim müracaatımızda hiçbir kulübün adı geçmiyor" dedi. - İZMİR

İZVAK Başkanı Erten: Küme düşmenin kaldırılmasıyla alakalı TFF'ye müracaat ettik
İZVAK Başkanı Erten: Küme düşmenin kaldırılmasıyla alakalı TFF'ye müracaat ettik
İZVAK Başkanı Erten: Küme düşmenin kaldırılmasıyla alakalı TFF'ye müracaat ettik
İZVAK Başkanı Erten: Küme düşmenin kaldırılmasıyla alakalı TFF'ye müracaat ettik

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Erten, Nisan, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İZVAK Başkanı Erten: 'Küme düşmenin kaldırılmasıyla alakalı TFF'ye müracaat ettik' - Son Dakika


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