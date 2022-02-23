İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan adalet açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan adalet açıklaması

23.02.2022 12:55
İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan adalet açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon alt sıralarda kalan İzmir temsilcileri Göztepe ve Altay, maçlarda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili tepkilerini sürdürürken, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) yönetim kurulu da adaletli yönetim açıklaması yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon alt sıralarda kalan İzmir temsilcileri Göztepe ve Altay, maçlarda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili tepkilerini sürdürürken, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) yönetim kurulu da adaletli yönetim açıklaması yaptı.

Ligde geçen hafta oynanan Beşiktaş - Altay, Göztepe - Galatasaray maçlarındaki hakem kararlarının yankıları devam ederken, kentin futbol kulüplerinin çatı kuruluşu olan İZVAK'ın yönetiminin, "Sadece Adalet" başlığı taşıyan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Göztepe ve Altay başta olmak üzere İzmir kulüplerimizin karşı karşıya kaldıkları tablo, maalesef değişmiyor. Son dönemde takımlarımızın uğradığı bariz hakem hataları, 'Hakemler de hata yapar' söylemiyle açıklanacak boyutu fazlasıyla aşmış, kabul edilemez noktaya gelmiştir. Giderek artan ve insani hata boyutunu çoktan geride bırakan bu hakem hataları ile takımlarımızın emekleri çalınmaktadır. Sporda iş birliği kültürüyle hareket edebilen, kulüplerinin arkasında sımsıkı duran bütün bir şehir olarak, İzmir olarak, bu durumu şiddetle protesto ediyoruz. Biliniz ki olimpiyat ruhu, adil rekabet, emeğe saygı ve centilmenlik bu sporun evrensel değerleridir ve futbolu dünyanın en sevilen oyunu yapan da bu değerlerdir. Türkiye'yi futbolla tanıştıran İzmir şehrinin isteği nettir. Emeğe saygı gösterin, tarafsız ve adil olun. Koskoca bir şehir sizden, 'Sadece Adalet' bekliyor.

Bırakın, bu güzel oyunun kaderini, başrol oyuncusu olan futbolcular belirlesin!"


YORUMLAR
500
İrfan Can deliye döndü! Maçın ardından Mohamed'e saldırdı İrfan Can deliye döndü! Maçın ardından Mohamed'e saldırdı Göztepe-Galatasaray maçından notlar Göztepe-Galatasaray maçından notlar

Göztepe, Adalet, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan adalet açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
12:28 Şarkıcı Buray'dan örnek davranış! Görme engelli hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 13:12:02. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan adalet açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement