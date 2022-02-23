İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan adalet açıklaması - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon alt sıralarda kalan İzmir temsilcileri Göztepe ve Altay, maçlarda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili tepkilerini sürdürürken, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) yönetim kurulu da adaletli yönetim açıklaması yaptı.

Ligde geçen hafta oynanan Beşiktaş - Altay, Göztepe - Galatasaray maçlarındaki hakem kararlarının yankıları devam ederken, kentin futbol kulüplerinin çatı kuruluşu olan İZVAK'ın yönetiminin, "Sadece Adalet" başlığı taşıyan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Göztepe ve Altay başta olmak üzere İzmir kulüplerimizin karşı karşıya kaldıkları tablo, maalesef değişmiyor. Son dönemde takımlarımızın uğradığı bariz hakem hataları, 'Hakemler de hata yapar' söylemiyle açıklanacak boyutu fazlasıyla aşmış, kabul edilemez noktaya gelmiştir. Giderek artan ve insani hata boyutunu çoktan geride bırakan bu hakem hataları ile takımlarımızın emekleri çalınmaktadır. Sporda iş birliği kültürüyle hareket edebilen, kulüplerinin arkasında sımsıkı duran bütün bir şehir olarak, İzmir olarak, bu durumu şiddetle protesto ediyoruz. Biliniz ki olimpiyat ruhu, adil rekabet, emeğe saygı ve centilmenlik bu sporun evrensel değerleridir ve futbolu dünyanın en sevilen oyunu yapan da bu değerlerdir. Türkiye 'yi futbolla tanıştıran İzmir şehrinin isteği nettir. Emeğe saygı gösterin, tarafsız ve adil olun. Koskoca bir şehir sizden, 'Sadece Adalet' bekliyor.

Bırakın, bu güzel oyunun kaderini, başrol oyuncusu olan futbolcular belirlesin!"