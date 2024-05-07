İZVAK Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İZVAK Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı

İZVAK Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda (İZVAK) göreve seçilen Ali Erten başkanlığındaki yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı gerçekleştirdi. Erten, yeni bir heyecan ve motivasyonla, İzmir ve kulüplere hizmet edeceklerini belirtti. Gelecek 3 yıl için görev paylaşımlarını yaptıklarını kaydeden Erten, yeni katılanlarla daha da güçlendiklerini ifade etti. Yönetim kurulu ve kurullarda görev dağılımı da açıklandı.

07.05.2024 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda (İZVAK) göreve seçilen Ali Erten başkanlığındaki yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı gerçekleştirdi.

İZVAK Başkanı Erten yaptığı yazılı açıklamada, yeni bir heyecan ve motivasyonla, İzmir ve kulüplere hizmet edeceklerini belirtti.

Gelecek 3 yıl için görev paylaşımlarını yaptıklarını kaydeden Erten, yeni katılanlarla daha da güçlendiklerini ifade etti.

Erten başkanlığındaki yönetim kurulu ve kurullarda görev dağılımı şöyle:

Talat Papatya (başkan vekili), Ercan Kokmaz (başkan yardımcısı) Fatih Tanfer (başkan yardımcısı), Erdem Meço (genel sekreter), Turhan Gürsel Urhan (sayman)

Hukuk Kurulu: Erdem Meço, Sedef Üstüner

Tarih Kurulu: Bedri Cumhur Doğu, Suavi Yardımoğlu

TFF İlişkileri: Aktuğ Sönmez, Engin Kurt

Medya İlişkileri: Hasan Ercazip, Suavi Yardımoğlu, Mutlu Yılmaz, Furkan Eren Uzyıldırım

Yerel Yönetimler ve STK İlişkileri Çalışma Grubu: Sinan Bezircilioğlu, Sabri Sevenoğlu, Elif Sağlamer, Engin Kurt, Necdet Bayatsapan

Üniversite İş birliği Çalışma Grubu: Emre Can, Furkan Eren Uzyıldırım, Hasan Ercazip, Aktuğ Sönmez, Bedri Cumhur Doğu, Sedef Üstüner, Elif Sağlamer

Sosyal Sorumluluk Projeleri Çalışma Grubu: Sinan Bezircilioğlu, Emre Can, Furkan Eren Uzyıldırım, Sidal Çandarlı, Aktuğ Sönmez, Bedri Cumhur Doğu, Gökhan Kışla, Hakan Düzdemir, Necdet Bayatsapan,

Tesis ve Proje Geliştirme Çalışma Grubu: Sinan Bezircilioğlu, Sabri Sevenoğlu, Elif Sağlamer, Saliha Ayda Maç, Mustafa Avcı, Necdet Bayatsapan, Sidal Çandarlı

Kaynak: AA

Ali Erten, İzmir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İZVAK Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:30 İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 13:20:23. #1.13#
SON DAKİKA: İZVAK Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement