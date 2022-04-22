İzzet Öksüzkaya hentbolde Türkiye 4.'sü oldu - Son Dakika
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İzzet Öksüzkaya hentbolde Türkiye 4.'sü oldu

22.04.2022 10:06
İzzet Öksüzkaya hentbolde Türkiye 4.'sü oldu

Kayseri İzzet Öksüzkaya Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü, küçük erkekler hentbolde Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

Kayseri İzzet Öksüzkaya Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü, küçük erkekler hentbolde Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

10-16 Nisan 2022 tarihleri arasında Karabük'te yapılan kulüplü küçük erkekler hentbol Türkiye şampiyonası oynanan müsabakaların ardından sona erdi. 47 kulübün, 7 gün boyunca kıyasıya süren mücadelelerinin ardından sona eren şampiyonada Kayseri temsilcisi Kayseri İzzet Öksüzkaya Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü üçüncülük, dördüncülük karşılaşmasında TED Ankara Kolejliler takımına mağlup olarak Türkiye dördüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik Spor Kulübü Hentbol Antrenörü Ali Ulus, takımının Karabük'te 7 gün içerisinde oynadıkları 9 müsabakanın 7'sini kazandıklarını belirtti. Kulüp olarak zor şartlarda ve maddi imkansızlıklarla hazırlandıkları kulüplü küçük erkekler hentbol Türkiye şampiyonasında disiplinli ve gayretli çalışmalarının sonrasında başarının elde edildiğini söyledi. Ali Ulus, bundan sonraki hedeflerinin ise Mayıs ayı sonunda Sivas'ta yapılacak olan kulüplü yıldız erkekler hentbol Türkiye şampiyonasına hazırlanıp buradan da başarılı bir sonuçla Kayseri'ye dönmek olduğunu sözlerine ekledi.

Karabük, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan kulüplü küçük erkekler Türkiye şampiyonası finali sonrasında takımların sıralaması şöyle oluştu:

1. İstanbul Beykoz Belediyesi GSK

2. Ankara Spor Toto SK

3. Ankara TED Ankara Kolejliler SK

4. Kayseri İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik ve Spor Kulübü

5. Bursa Nilüfer Belediye Spor Kulübü

6. Isparta Belediyesi Araştırma ve Geliştirme DSK

7. Bursa Beşevler GSK

8. Adana Seyhan Belediyesi SK - KAYSERİ

İzzet Öksüzkaya hentbolde Türkiye 4.'sü oldu
İzzet Öksüzkaya hentbolde Türkiye 4.'sü oldu

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Hentbol, gençlik, Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzzet Öksüzkaya hentbolde Türkiye 4.'sü oldu - Son Dakika


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