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Jack Grealish'in evine hırsızlık: Aile büyük bir şok yaşadı - Son Dakika
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Jack Grealish'in evine hırsızlık: Aile büyük bir şok yaşadı

Manchester City'nin başarılı kanat oyuncusu Jack Grealish'in malikanesinde hırsızlık olayı yaşandı. Olay, Grealish'in Everton ile oynadığı maç sırasında gerçekleşti. Grealish'in ailesi ve evde bulunan yaklaşık 10 kişi, hırsızların evlerine girdiğini fark edince büyük bir endişe yaşadı. Hırsızlar, 1 milyon Sterlin değerindeki saat ve mücevherlerle kaçmayı başardı. Polis, olayın aydınlatılması için soruşturmasını sürdürüyor.

Jack Grealish\'in evine hırsızlık: Aile büyük bir şok yaşadı
29.12.2023 - 14:30,  Güncelleme: 14:49
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Manchester City'nin başarılı kanat oyuncusu Jack Grealish'in malikanesinde gerçekleşen hırsızlık olayı, futbolcunun nişanlısı Sasha Attwood, ebeveynleri ve kardeşleri dahil olmak üzere aile üyelerini büyük bir şok yaşattı. Soygunun, geçtiğimiz çarşamba gecesi, Manchester City'in Everton ile deplasmanda oynadığı karşılaşma sırasında gerçekleştiği belirtiliyor. Grealish'in Cheshire bölgesindeki evine hırsızların girmesi üzerine, aile evde bulunan yaklaşık 10 kişiyle birlikte büyük bir endişe yaşadı.

Ailenin, televizyondan maçı izlerken üst kattan gelen tuhaf sesler üzerine hemen polise haber verdiği ifade ediliyor. Polisin yaptığı arama çalışmalarında maalesef şüphelilere ulaşılamadı. Cheshire Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre, hırsızlar 1 milyon Sterlin değerindeki saat ve mücevherlerle kaçmayı başardı. Şu ana kadar kimseyi gözaltına alamadıklarını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

Olay, ünlü futbolcunun ailesinin evinde yaşanan bir huzursuzluk anını ortaya koyarken, soygunun detayları ve hırsızların kaçış şekli merak konusu oldu. Grealish ve ailesi, yaşadıkları bu üzücü olay sonrasında destek mesajları alırken, polis ekipleri de olayın aydınlatılması için çalışmalarına devam ediyor.

Jack Grealish'in malikanesinden 1 milyon sterlinlik mücevherle çalındı. Futbolcu haberi sahada aldı
Jack Grealish'in malikanesinden 1 milyon sterlinlik mücevherle çalındı. Futbolcu haberi sahada aldı
Jack Grealish'in malikanesinden 1 milyon sterlinlik mücevherle çalındı. Futbolcu haberi sahada aldı
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Manchester City FC, Suç, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jack Grealish'in evine hırsızlık: Aile büyük bir şok yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jack Grealish'in evine hırsızlık: Aile büyük bir şok yaşadı - Son Dakika
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