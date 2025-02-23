Jakirovic: '3 Puan Çok Önemliydi' - Son Dakika
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Jakirovic: '3 Puan Çok Önemliydi'

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Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic, Göztepe galibiyetini değerlendirerek 3 puanın değerine vurgu yaptı.

23.02.2025 18:05
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- Sergej Jakirovic: "Kazandığımız 3 puan çok önemliydi"

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, takımın performansından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Kazandığımız 3 puan çok önemliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic, kazanılan 3 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Takımımı tebrik etmek istiyorum, bugün sahada her şeylerini ortaya koydular. Tabii ki kolay bir maç olmadı, oldukça soğuk bir havada oynandı. Buna rağmen oldukça iyi mücadele gösterdi oyuncularımız. Rakibimizin belirgin bir oyun tarzı vardı. Uzun top oynayan bir takım ve bugün de bunu yaptılar. Biz bu uzun topları iyi savurduk ve kazandığımız toplarla hızlı kontra ataklara çıkmaya gayret ettik. Bunlardan bir tanesinde de rakibi cezalandırdık. Maçın sonlarına doğru rakibimiz üzerimize geldi, savunma yaptık. Kazandığımız 3 puan çok önemliydi. Takımımızın gösterdiği mücadeleden dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Kayseri, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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