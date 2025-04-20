Jakirovic: 'Fenerbahçe'yi yenmeyi hak etmedik' - Son Dakika
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Jakirovic: 'Fenerbahçe'yi yenmeyi hak etmedik'

Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

20.04.2025 22:22
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Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Fenerbahçe maçının ardından, "Son dakikada gol atarak buradan puanla dönüyoruz. Kesinlikle bu maçı kaybetmemeyi hak etmemiştik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, konuk olduğu Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Takımımla gurur duyuyorum. Çok büyük mücadele ortaya koydular. 9 oyuncumuz eksikti, sarı ve kırmızı kart cezalılarımız vardı. Hafta içi çalışmalarımızda bugünkü gibi kenarlarda boşluk bulabileceğimizi ön görmüştük. Fenerbahçe arkada boşluk bırakıyordu. Biz de bunu kullanarak 3 gol attık. Bazı kontrataklarda pas hatası yaptık. Son dakikada gol atarak buradan puanla dönüyoruz. Kesinlikle bu maçı kaybetmemeyi hak etmemiştik" ifadelerini kullandı.

"Yakaladığımız pozisyonları pozitif şekilde bitirmemiz gerekiyordu"

Sarı-lacivertlilerin savunmadaki zaaflarına çalıştıklarını belirten Jakirovic, "Yakaladığımız kontratak fırsatlarda Mert ve Osayi'nin arkasına geçebilme adına odaklanmıştık. Bu yakaladığımız pozisyonları pozitif şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bunu da bir ölçüde yaptık. Fenerbahçe'nin Dzeko ve En-Nesyri gibi oyuncuları var. Bu konuda orta yapabileceklerini ön görmüştük" diye konuştu.

"Kazandığımız her puan çok önemli"

Şampiyonluğa direkt etki edecek sonuç aldıkları ile ilgili gelen soruya 48 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonluk yarışı ile ilgilenmiyorum. Bizim başka hedefimiz var. Oynadığımız maçlarda kazandığımız her puan çok önemli" yanıtını verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Jakirovic: 'Fenerbahçe'yi yenmeyi hak etmedik' - Son Dakika

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