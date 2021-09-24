James Rodriguez'in sözleşmesinde şaşkınlık yaratan madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek

Geçen sezon Premier Lig ekibi Everton'ın formasını giyen James Rodriguez, sürpriz bir kararla Katar Ligi takımlarından Al Rayyan'a transfer oldu. Dünyaca ünlü orta sahanın sözleşmesinde yer alan bir madde ise herkesi şaşırttı.

PSG İÇİN ÖZEL MADDE

NTV Spor'un AS gazetesinden aktardığı habere göre; 30 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla imzaladığı sözleşmeye bir madde dahil ettirdi. Buna göre James Rodriguez, Paris Saint-Germain'den teklif alması durumunda bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek. Ancak bu madde yalnızca PSG için geçerli olacak. Fransız ekibinin Katarlı patronları, James Rodriguez'in performansını Katar'da yakından izleme fırsatı bulacak. Yıldız futbolcu PSG için ikna edici bir performans sergilemesi durumunda Fransız devi oyuncuyu kadrosuna katabilecek.