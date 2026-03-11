Jamie Carragher\'dan Galatasaray\'a küfür gibi sözler

Liverpool'un eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Jamie Carragher, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Carragher'ın sarı-kırmızılı ekip hakkındaki sözleri kısa sürede gündem oldu.

"GALATASARAY HARİKA BİR TAKIM DEĞİL"

İngiliz yorumcu, Galatasaray'ın güçlü bir ekip olmadığını düşündüğünü belirterek Liverpool'un bu eşleşmeden çıkması gerektiğini söyledi. Carragher açıklamasında, "Galatasaray'ın harika bir takım olduğunu düşünmüyorum. Liverpool'un elemesi gereken bir takım" dedi.

"GEÇEN HAFTA %99 DİYORDUM, ŞİMDİ %98"

Carragher, Liverpool'un tur şansına dair iddialı konuşarak rövanş için yüksek ihtimal verdi. İngiliz yorumcu sözlerine "Geçen hafta %99 ihtimalle eleyeceğimizi söylüyordum. Şu an %98 ihtimalle eleriz diyorum" diyerek devam etti. Carragher'ın bu sözleri özellikle Galatasaray taraftarları arasında tepki çekerken sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.