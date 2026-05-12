Jan Vesely Basketbol Kariyerini Noktalıyor

12.05.2026 17:13
Kariyerinde Fenerbahçe Beko formasını da giyen Avrupa basketbolunun en önemli oyuncularından Jan Vesely, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını duyurdu.

36 yaşındaki Çek oyuncu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutulmaz yılların ardından, basketbol yolculuğumun bu bölümünü kapatma vakti geldi. Belgrad'dan İstanbul'a ve Barselona'ya kadar sayısız mücadele, olağanüstü takım arkadaşları, antrenörler, en sadık taraftarlar, birçok galibiyet ve ağır mağlubiyetler, bir duygu fırtınası ve benimle sonsuza dek kalacak bir anı koleksiyonuyla onurlandırıldım." ifadelerini kullandı.

NBA'de Washington Wizards ve Denver Nuggets formalarını giyen Vesely, 2014-22 arasındaki Fenerbahçe Beko kariyerinde, 2017 yılında Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşarken, 2018-19 sezonunda da Avrupa Ligi'nin MVP'si seçildi.

Çek pivot, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında Avrupa Ligi'nin en iyi 5'inde yer aldı.

Kariyerinde 414 Avrupa ligi maçına çıkan Vesely, 1701 isabetli iki sayılık atışla organizasyon tarihinde bu alanda zirvede bulunuyor.

Kaynak: AA

