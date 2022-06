Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Ayrılık kararını Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyuran 32 yaşındaki Vesely, "Sevgili Fenerbahçe ailesi, bu sözleri yazmak benim için çok zor. Birlikte geçirdiğimiz 8 yılın ardından yolculuğumuz sona eriyor. Burayı benim ve ailem için bir yuva haline getirdiğiniz için teşekkür ederim. Evliliğim ve oğlumun İstanbul'da doğumundan, dünyanın en harika taraftarı önünde kazandığım Avrupa Ligi şampiyonluğuna kadar hayatımdaki en önemli şeyleri burada yaşadım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli basketbolcu, sarı-lacivertli formayı giymenin bir onur olduğunu kaydederek "Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak ve bir gün Türkiye'ye dönmek için sabırsızlanıyorum. İstanbul ve Fenerbahçe her zaman evim olacak. Her şey için teşekkürler ve yakında görüşürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde ise Vesely için veda mesajı paylaşıldı. Çek basketbolcunun Fenerbahçe basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırdığının vurgulandığı mesajda, "Değerli sporcumuz, sona eren sözleşmesinin yenilenmesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından kariyerinde yeni bir maceraya atılmak istediğini kulübümüze iletmiştir. Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Jan Vesely'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz. Jan Vesely, unutma ki formamıza iz bırakanlar unutulmazlar." denildi.

Vesely, 2014'te transfer olduğu sarı-lacivertli takımda 4 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, bir THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Vesely, bu sürede birer defa Avrupa Ligi normal sezonu ile Basketbol Süper Ligi finallerinin en değerli oyuncusu seçildi.