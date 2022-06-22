Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu

22.06.2022 11:27

Fenerbahçe Beko'da 8 yıl boyunca sahaya çıkan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Jan Vesely takımdan ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçeli ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı Ada'da bu ayrılık sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Fenerbahçe Beko'nun efsane isimlerinden Jan Vesely Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı. Çekyalı oyuncu veda mesajında, "Bu sözleri yazmak benim için çok zor. 8 yıl sonra yolculuğumuz sona eriyor. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak. İstanbul ve Fenerbahçe, her zaman benim evim olacak" diye yazdı.

BERNA LAÇİN'İN KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı Ada, Çekyalı basketbolcunun bu ayrılık mesajından sonra ağlamamak için kendini zor tutsa da başarılı olamadı.

Jan Vesely Fenerbahçe'den ayrıldı, ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarını tutamadı

FENERBAHÇE'DEN DUYGU DOLU VEDA MESAJI

Fenerbahçe Beko, Çek basketbolcu Jan Vesely ile yolların ayrıldığını açıkladı ve tecrübeli oyuncu için bir teşekkür paylaşımında bulunarak: "2014-15 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Jan Vesely ile yollarımız ayrılmıştır. Değerli sporcumuz, sona eren sözleşmesinin yenilenmesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından kariyerinde yeni bir maceraya atılmak istediğini Kulübümüze iletmiştir. Formamızı giydiği süre boyunca takım kimliğimizin en önemli parçalarından biri olan ve Fenerbahçe Beko'nun sembol isimlerinden biri haline gelen Jan Vesely, adını Fenerbahçe basketbol tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Kıymetli sporcumuzun Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar, camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Vesely'i her zaman en içten şekilde ağırlamaya devam edecektir. Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Jan Vesely'e, Kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz. Jan Vesely, unutma ki formamıza iz bırakanlar unutulmazlar…" ifadelerini kullandı.

Jan Vesely Fenerbahçe'den ayrıldı, ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarını tutamadı
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Son Dakika Spor Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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