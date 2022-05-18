Jandarma ve öğrencilerden bot gösterisi - Son Dakika
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Jandarma ve öğrencilerden bot gösterisi

18.05.2022 18:41
Jandarma ve öğrencilerden bot gösterisi

Malatya'da, Jandarma ve üniversite öğrenciler tarafından 19 Mayıs'ın yıl dönümü nedeniyle gölde bot gösterisi yapıldı.

Malatya'da, Jandarma ve üniversite öğrenciler tarafından 19 Mayıs'ın yıl dönümü nedeniyle gölde bot gösterisi yapıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yaz Spor Kampı ve 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Kale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Tim Komutanlığınca gerekli güvenlik önlemleri alınarak faaliyet gerçekleştirildi.

19 Mayıs'ın yıl dönümü nedeniyle Karakaya Baraj Gölü'nde bot gösterisi yapıldı. Karakaya Baraj Gölü'nde bot gösterisi ilgiyle izlendi. - MALATYA

Jandarma ve öğrencilerden bot gösterisi
Jandarma ve öğrencilerden bot gösterisi
Jandarma ve öğrencilerden bot gösterisi
Jandarma ve öğrencilerden bot gösterisi
Jandarma ve öğrencilerden bot gösterisi
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Kaynak: İHA

Üniversite, Jandarma, 19 Mayıs, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jandarma ve öğrencilerden bot gösterisi - Son Dakika


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