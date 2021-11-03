Japonya spikerin zor anları

Japonya'daki bir yarış atı, alışılmadık ismiyle sosyal medyada gündem oldu. "Mo" hecesinin 8 tekrarından oluşan atın ismi önceki gün gerçekleştirilen yarışta spikere zor anlar yaşattı.

SPİKERİN VİDEOSU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

3 yaşında olan Sumomomomomomomomo isimli atın adını telaffuz etmekte zorlanan spikerin videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Spikere zor anlar yaşatan at, piste çıktığı 12. yarışta birinci oldu.

ANLAMI DA BİR GARİP

Japonya'da bilinen bir tekerleme olan Sumomomomomomomomo "Erikler de şeftaliler de şeftalidir" anlamına geliyor.