Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü

06.04.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fin futbol efsanesi Jari Litmanen, Kalev Tallinn III takımına imza atarak 55 yaşında sahalara geri döndü.

Finlandiya futbolunun efsane isimlerinden Jari Litmanen, yıllar sonra sahalara geri dönerek futbol dünyasında büyük sürpriz yarattı.

ESTONYA’DA YENİ BAŞLANGIÇ

En son 2011/12 sezonunda HJK Helsinki forması giyen Litmanen, Estonya ekibi Kalev Tallinn III ile anlaşarak 55 yaşında yeniden profesyonel futbol kariyerine adım attı.

AJAX EFSANESİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

1995 yılında Ajax ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Litmanen, o dönemde takımın en önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı. Başarılı orta saha, 1995/96 sezonunda Devler Ligi’nde gol kralı olmayı da başardı.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Kariyeri boyunca Barcelona, Liverpool ve Fulham gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Litmanen, kulüp kariyerinin yanı sıra milli takımda da iz bıraktı. Finlandiya Milli Takımı ile 137 maça çıkan efsane isim, 10 kez yılın futbolcusu seçildi.

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Derbiye bu şekilde geldi Kim olduğunu tahmin edemezsiniz Derbiye bu şekilde geldi! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Beşiktaş’ta sakatlık Yıldız isim hastaneye kaldırıldı Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi

18:08
17:52
17:34
17:23
17:18
16:26
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 18:10:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.