Jayden Adams Vefat Etti

2026 Dünya Kupası'nda Güney Afrika formasıyla mücadele eden Jayden Adams'ın vefat ettiği duyuruldu.
Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre son olarak Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu hayatını kaybetti.
Jayden Adams, Dünya Kupası'nda 3 maçta forma giydi.
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