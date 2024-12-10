Jeanvier Kayserispor\'a Döndü

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Julian Jeanvier, 1 ay aradan sonra tekrar Kayserispor forması giydi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Julian Jeanvier, yeşil sahalara döndü. Gine asıllı Fransız futbolcu, Alanyaspor maçında aldığı süre ile yeniden formasına kavuştu. Bu sezon Kayserispor formasını sadece 6 maçta giyebilen ve 410 dakika sahada kalan Julian Jeanvier, 2 Kasım 2024'teki Adana Demirspor maçında oynamış, sonrasında sakatlığından dolayı görev alamamıştı.

Jeanvier, Alanyaspor maçının 87. dakikasında Cardoso'nun yerine oyuna dahil olmuştu. - KAYSERİ