Jelert: 'Bu sonuçtan mutlu değiliz' - Son Dakika
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Spor

Jelert: 'Bu sonuçtan mutlu değiliz'

Galatasaray'ın Elias Jelert, Malmö ile 2-2 berabere kaldıkları için mutsuz olduklarını belirtti.

13.12.2024 01:16
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Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Elias Jelert, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Malmö ile 2-2 berabere kaldıkları için mutsuz olduklarını söyledi.

Yeni Malmö Stadı'nda yapılan maçın ardından sarı-kırmızılı futbolculardan Jelert ile Efe Akman basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İsveç'ten bir puanla dönmenin kendilerini mutlu etmediğini aktaran 21 yaşındaki sağ bek, "Bugün buradan 3 puanla ayrılmayı istedik ama olmadı. Ancak en kötü ihtimali de yaşamadık. Bu sonuçtan mutlu değiliz ama namağlup devam ediyoruz." dedi.

Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atan Jelert, "Gol attığım için mutluyum. Ailem ve arkadaşlarım bugün maçı izlemeye gelmişti. Onların önünde gol atabilmek benim için çok güzeldi." diye konuştu.

Elias Jelert, çok fazla forma şansı bulamamasıyla ilgili, "Her gün en iyisini yapmaya, antrenman ve maçlarda kendimi göstermeye çalışıyorum. Bu benim yapabileceğim bir seçim değil. Hocam oynattığı zaman yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. İlk 11'e girmek için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini aktaran Danimarkalı futbolcu, " Türkiye'ye alışmak imkansız. Çünkü Galatasaray'ın çılgın bir taraftarı var. Kopenhag ile geldiğimizde de çok şaşırmıştım. Böyle bir taraftarın önünde oynamak her zaman zevk veriyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Genç orta saha oyuncusu Efe Akman ise, "Bu maçı kazanmak istiyorduk ama olmadı. Yine çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki iki maçı da kazanıp ilk 8'e girmek istiyoruz. Ben de bugün forma şansı buldum. Bunun için Okan hocama teşekkür ediyorum. Süre bulduğumda elimden geleni yapmaya çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Efe, Okan Buruk'un kendisine olan güvenini boşa çıkarmamak için çok çalıştığını aktardı.

Kaynak: AA

Galatasaray, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jelert: 'Bu sonuçtan mutlu değiliz' - Son Dakika

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