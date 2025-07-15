Jessey Sneijder Utrecht ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Bir dönem Galatasaray forması giyen eski Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder, Utrecht ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Utrecht Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Jessey Sneijder'in 2028'e kadar sürecek kontrata imza attığı belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Jessey Sneijder, "Rüyam gerçek oldu. Utrecht Akademisi'ne katıldığımdan beri bu ana ulaşmak için çok çalıştım. İlk profesyonel sözleşmemi imzalamak bir ödül gibi geliyor, aynı zamanda yeni bir adımın başlangıcı. Gelişimime devam etmek ve her şeyden önce gelecek sezon mümkün olduğunca çok süre almak istiyorum." yorumunu yaptı.

Wesley Sneijder ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninle çok gurur duyuyorum. Azmin ve iraden ödüllendirildi. Her şey yeni başlıyor. Yolun açık olsun oğlum." ifadelerini kullandı.

Altyapısına 2022'de girdiği Hollanda ekibi Utrecht'te son olarak 19 yaş altı takımda forma giyen genç futbolcu, gelecek sezon ise B takımda görev yapacak.