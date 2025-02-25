Jesus'un takımı Al Hilal, Al Kholood'u 5-1 yendi - Son Dakika
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Jesus'un takımı Al Hilal, Al Kholood'u 5-1 yendi

Jesus\'un takımı Al Hilal, Al Kholood\'u 5-1 yendi

Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği Al Kholood'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Geçen sezon olduğu gibi şampiyonluk hedefleyen Jorge Jesus'un takımı, maç fazlasıyla lider Al Ittıhad ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

25.02.2025 22:45
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Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 22. haftasında Al Kholood'u konuk etti. Kingdom Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 5-1'lik farklı skorla kazanmasını bildi ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

İLK YARIDAN İŞİ BİTİRDİ

İlk yarısı 4-0 biten maçta Al Hilal'ın golleri Malcom (2), Salem Al Dawsari (2) ve Marcos Leonardo'dan gelirken konuk ekibin tek golünü Abdulrahman Al-Safari kaydetti.

LİDERİN ENSESİNDE

Al Hilal, bu sonuçla birlikte puanını 51 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. 1 maç fazlası olan Jorge Jesus'un ekibiyle lider Al Ittıhad'ın arasında 4 puanlık fark bulunuyor.

GEÇEN SEZON NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, geçen sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nin şampiyonu oldu. 34 haftalık süreçte hiç yenilmeyen Suudi ekibi, sadece 3 kez berabere kaldı ve topladığı 96 puanla namağlup bir şekilde rekorlar kırarak kupanın sahibi oldu.

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Son Dakika Spor Jesus'un takımı Al Hilal, Al Kholood'u 5-1 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu:
    İyi teknik direktör. Fenerbahçeye gitmesi yanlış seçimdi. Zaten anlamıştı ve sezonun bir an önce bitmesini bekledi. 1 1 Yanıtla
  • Casper:
    Geçen gün de 4-1 Kydular Bu sene Nahh şampiyon olr 1 0 Yanıtla
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