Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenen Fenerbahçe, ilk galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkan Beyoğlu Yeni Çarşı, güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun ortaya koyarken, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri kaleci Beytullah Buğra İpek oldu. Özellikle kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla öne çıkan genç file bekçisi, performansıyla sosyal medyada en çok konulan isimlerden biri oldu.
Başarılı kaleciden maçın sonunda ilginç bir hamle geldi. Maç içerisinde Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran ile bir pozisyonda gerginlik yaşayan Beytullah İpek, bu anı profil resmi yaptı.
Profil resmini değiştiren Beyoğlu Yeni Çarşı kalecisi Beytullah İpek, bu hareketi sonrası dakikalar içinde 17 bin yeni takipçi kazandı.
