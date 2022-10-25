Joachim Löw, Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlüğe döneceğini açıkladı - Son Dakika
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Joachim Löw, Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlüğe döneceğini açıkladı

25.10.2022 09:57
Joachim Löw, Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlüğe döneceğini açıkladı

Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Joachim Löw, 18 ay aradan sonra futbola dönmeye hazırlandığını açıkladı. 62 yaşındaki teknik adam, "Uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'nı sahada hoca olarak değil de bir yabancı olarak yaşamak istiyorum. Bu sebeple de henüz iş aramadım. Dünya Kupası'nın ardından teklifleri dinleyeceğim." dedi.

Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra 1.5 yıldır herhangi bir yerde görev yapmayan Joachim Löw, yeniden takım çalıştırmaya hazır olduğunu açıkladı.

"KENDİMİ YENİDEN MOTİVE HİSSEDİYORUM"

Almanya'da yayın yapan Kicker'a konuşan 62 yaşındaki Löw, "Futbola dönmek için kendimi yeniden motive hissediyorum. Geçtiğimiz aylarda durum böyle değildi ancak artık çekici bir teklif alırsam buna hazırım ve harekete geçerim." dedi.

"DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN TEKLİFLERİ DİNLEYECEĞİM"

Löw, yaklaşan Dünya Kupası'nı işaret ederek, "Uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'nı sahada hoca olarak değil de bir yabancı olarak yaşamak istiyorum. Bu sebeple de henüz iş aramadım. Dünya Kupası'nın ardından teklifleri dinleyeceğim." ifadelerini kullandı.

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