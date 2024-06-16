Joao Cancelo: 'Çekya'ya karşı erken gol bulmalıyız' - Son Dakika
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Joao Cancelo: 'Çekya'ya karşı erken gol bulmalıyız'

Portekiz'in tecrübeli oyuncusu Joao Cancelo, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'ya karşı erken gol bulmaları gerektiğini söyledi. Cancelo, rakibin agresif oyununa karşı planlarını bozup oyunu kontrol etmek istediklerini belirtti. Ayrıca, Portekiz Milli Takımı'nın iyi bir uyum içinde olduğunu ve ilk maçı kazanmak istediklerini ifade etti.

16.06.2024 21:19
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda ilk maçına Çekya karşısında çıkacak Portekiz'in tecrübeli oyuncusu Joao Cancelo, rakibin agresif oyununa karşı erken gol bulmaları gerektiğini söyledi.

Portekiz Milli Takımı'nın kamp yaptığı Harsewinkel kasabasında düzenlenen basın toplantısına katılan Cancelo, "Çekya, uzun boylu ve harika atletizme sahip oyunculardan oluşan çok agresif bir takım. Hızlı hücumlarla işimizi çok zorlaştıracaklar. Topu kaybettiğimizde en iyi şekilde organize olmalıyız. Erken gol atarak planlarını bozup oyunu kontrol etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya iyi başlangıç yapmak istediklerini belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Bence Almanya ve İspanya turnuvanın favorileri. Onlar dışında 3 veya 4 takım daha sayabiliriz. İlk maçta galip gelip turnuvaya iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Bunu yapacak kalitede ekibe sahibiz. Takım içinde tecrübeli ve genç oyuncuların harmanlandığı çok iyi bir uyum var. Herkes birbirine saygı duyuyor. Antrenmanlar çok iyi gitti, doğru yoldayız. Umarım ilk maçı kazanabiliriz." diye konuştu.

EURO 2024 için tamamen motive olduğunu kaydeden Cancelo, "Yüzde yüz olarak milli takıma yardım etmeye odaklandım. Ailem ve beni sevenler adına burada başarılı olmak istiyorum. Portekiz Milli Takımı için elimden gelenin en iyisini yapacağım." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda mücadele edecek Portekiz, 18 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de Almanya'nın Leipzig kentinde Çekya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Portekiz, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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