Joao Mendes Kayserispor'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Joao Mendes Kayserispor'dan Ayrıldı

08.07.2026 16:03
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Portekizli futbolcu Joao Mendes, sözleşmesini feshederek Kayserispor'dan ayrıldı.

Kayserispor'da Portekizli futbolcu Joao Mendes sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da bir ayrılık daha yaşandı. Geçtiğimiz sezon takıma katılan Portekizli futbolcu Joao Mendes, sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı kulüp ile yıllık 1.2 milyon euro ile anlaşma yapan ve alacaklarını tahsil etme konusunda sıkıntılar yaşayan Mendes, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon sarı-kırmızılı formayla 27 maça çıktı ve 4 asist yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Joao Mendes Kayserispor'dan Ayrıldı - Son Dakika

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