Joao Pedro: "Galibiyetle başlamak önemli olacak" - Son Dakika
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Joao Pedro: "Galibiyetle başlamak önemli olacak"

07.09.2022 22:54
Joao Pedro: "Galibiyetle başlamak önemli olacak"

- Joao Pedro: "Galibiyetle başlamak önemli olacak" Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro: "En kısa sürede yüzde yüzüme ulaşmak istiyorum" Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Joao Pedro, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına galibiyetle başlamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

- Joao Pedro: "Galibiyetle başlamak önemli olacak"

Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro:

"En kısa sürede yüzde yüzüme ulaşmak istiyorum"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Joao Pedro, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına galibiyetle başlamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk hafta maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Joao Pedro basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu galibiyetle başlamak istediklerini vurgulayarak, "Önemli bir maça çıkacağız. Taraftarımızın desteğiyle oynayacağız. Rakibi tanıyoruz onlar da bizi tanıyorlar. Galibiyetle başlamak önemli olacak. Turnuvada olmak için hırsımızın olduğunu göstermek adına önemli bir maç. Odaklanmış durumdayız" şeklinde konuştu.

"Gol attığımda hissettiğimi açıklayamam"

Sarı-lacivertli taraftarların Ülker Stadı'nda oynanan müsabakalarda oluşturduğu atmosfer hakkında konuşan Pedro, "İnanılmaz atmosfer vardı. Ben buraya geldiğimden beri taraftarımızın ne kadar tutkulu olduğunu gördüm. Sakatken de izleme fırsatı elde ettim. Saha içi her zaman farklı. Gol attığımda hissettiğimi açıklayamam. Taraftarlar çok tutkulu. Burada oynarken bile taraftarın ne kadar bağlı olduğunu hissedebiliyorsunuz. Gerçekten farklı bir atmosfer" diye konuştu.

"En kısa sürede yüzde yüzüme ulaşmak istiyorum"

Sakatlık sürecine değinen deneyimli futbolcu, performans olarak yüzde yüzüne ulaşmadığını belirterek, "Son yıllarda sakatlık yaşamamıştım. Uzun süre sahalardan uzak kaldığım sakatlık olmamıştı. Gelir gelmez sakatlık yaşadım. Takımdan ayrı kalmam kolay değil. Tedavide elimden gelenin en iyisini yaptım. İlk maçta fiziksel olarak en iyi seviyede değildim. Bir aydır takımdan ayrı olduğum için bir süreye ihtiyacım olması normal. Bir yüzde vermek kolay değil. Yüzde yüzümde değilim ama en kısa sürede ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Her maçı kazanmak için oynarız"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları Dinamo Kiev müsabakasında turu hak ettiklerini ifade ederek, "O dönem elenmek bizim için üzücü olmuştu. Önemli turnuvaydı. Çok istekliydik. O maçlarda hak eden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Farklı bir turnuvada karşılaşacağız. Biz her maçı kazanmak için oynarız. Yarın ki odağımız da bu olacak" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Joao Pedro, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Joao Pedro: 'Galibiyetle başlamak önemli olacak' - Son Dakika

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