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Joel Embiid, NBA'de bir maçta 70 sayı atan oyuncular listesine eklendi - Son Dakika
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Joel Embiid, NBA'de bir maçta 70 sayı atan oyuncular listesine eklendi

Philadelphia 76ers'ın San Antonio Spurs'u yendiği maçta, Joel Embiid 70 sayı atarak NBA'de 70 ve üzeri sayı atan 9. oyuncu oldu. Embiid, kariyerinin en yüksek sayısına ulaşırken, NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu rekoru hala Wilt Chamberlain'e ait.

Joel Embiid, NBA\'de bir maçta 70 sayı atan oyuncular listesine eklendi
23.01.2024 - 12:07,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bir maçta 70 ve üzeri sayı atan oyuncular listesine, Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid de eklendi.

Philadelphia 76ers'ın konuk ettiği San Antonio Spurs'u 133-123 yendiği maça, 70 sayı atan Joel Embiid damga vurdu.

Spurs karşısında kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan 29 yaşındaki basketbolcu, NBA'de 70 ve üzeri sayı atan 9. oyuncu oldu.

Kamerun asıllı olan ve Fransa vatandaşlığı da bulunan ABD'li oyuncu, NBA'de sezonun en yüksek sayısına ulaştı.

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu Chamberlain

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu rekoru, 1962'de Philadelphia Warriors adına New York Knicks'e karşı 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'e ait.

Chamberlain ayrıca, NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını 6 kez geçme başarısı gösterdi.

NBA'de bir maçta 70 sayı barajını aşan oyuncular listesinde Chamberlain ve Embiid dışında Kobe Bryant, David Thompson, Damian Lillard, Elgin Baylor, David Robinson, Donovan Mitchell ve Devin Booker yer alıyor.

Kobe Bryant, 81 sayıyla ikinci sırada

Efsane isimlerden Kobe Bryant, Los Angeles Lakers formasıyla 2006'da Toronto Raptors'a karşı kaydettiği 81 sayıyla NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde Chamberlain, ilk 5 performansın 4'üne sahip durumda.

Chamberlain, 1962 yılında bir maçta attığı 100 sayı dışında 1961'de 78, 1962'de ise 2 kez 73 sayı kaydetme başarısı gösterdi.

NBA'de bir maçta 70 sayı barajını geçen oyuncular şu şekilde:

SıraOyuncuSayıTakımYıl
1Wilt Chamberlain100Philadelphia Warriors1962
2Kobe Bryant81 Los Angeles Lakers2006
3Wilt Chamberlain78Philadelphia Warriors1961
4Wilt Chamberlain73Philadelphia Warriors1962
5Wilt Chamberlain73 San Francisco Warriors1962
6David Thompson73 Denver Nuggets1978
7Wilt Chamberlain72San Francisco Warriors1962
8Elgin Baylor71Los Angeles Lakers1960
9David Robinson71San Antonio Spurs1994
10Donovan Mitchell71 Cleveland Cavaliers2023
11Damian Lillard71 Portland Trail Blazers2023
12Wilt Chamberlain70San Francisco Warriors1963
13Devin Booker70 Phoenix Suns2017
14Joel Embiid70Philadelphia 76ers2024

Kaynak: AA
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