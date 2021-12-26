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Joher Rassoul'ün hatası Adana Demir'e puan kaybettirdi - Son Dakika

Joher Rassoul'ün hatası Adana Demir'e puan kaybettirdi

26.12.2021 18:33
Joher Rassoul'ün hatası Adana Demir'e puan kaybettirdi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında son Göztepe ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Joher Rassoul'ün 78'de kendi kalesine attığı ilginç golle Adana Demir, 3 puanı kaçırdı.

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda nefes kesen karşılaşmada 3 puan alan çıkmadı. Göztepe- Adana Demirspor karşılaşmasında 1-1 bitti.

Balotelli'nin nefis golüne yazık oldu! Arkadaşının hatası Göztepe'ye puan olarak döndük

NEFİS GOL

Karşılaşmada perdeyi 16. dakikada Balotelli açtı. İtalyan golcü orta sahada başlattığı atağı kendisi tamamladı. Yaklaşık 30 metreden nefis bir gol kaydetti.

Balotelli'nin nefis golüne yazık oldu! Arkadaşının hatası Göztepe'ye puan olarak döndük

DONDU KALDI

Adana Demir'de Joher Rassoul, 78'de kendi ağlarını buldu. Rassoul, kalesinden Muriç'e pas vermek isterken kendi kalesine gol attı. Rassoul yaptığı hata sonrası adeta dondu kaldı. Maçı anlatan spiker, "Çok enteresan, sıra dışı bir gol" ifadeleriyle pozisyonu anlattı. Balotelli'nin şık golü 3 puanı getirmeye yetmedi.

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Adana Demirspor, Göztepe, İzmir, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Joher Rassoul'ün hatası Adana Demir'e puan kaybettirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Joher Rassoul'ün hatası Adana Demir'e puan kaybettirdi - Son Dakika
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