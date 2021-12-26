Joher Rassoul'ün hatası Adana Demir'e puan kaybettirdi

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda nefes kesen karşılaşmada 3 puan alan çıkmadı. Göztepe- Adana Demirspor karşılaşmasında 1-1 bitti.

NEFİS GOL

Karşılaşmada perdeyi 16. dakikada Balotelli açtı. İtalyan golcü orta sahada başlattığı atağı kendisi tamamladı. Yaklaşık 30 metreden nefis bir gol kaydetti.

DONDU KALDI

Adana Demir'de Joher Rassoul, 78'de kendi ağlarını buldu. Rassoul, kalesinden Muriç'e pas vermek isterken kendi kalesine gol attı. Rassoul yaptığı hata sonrası adeta dondu kaldı. Maçı anlatan spiker, "Çok enteresan, sıra dışı bir gol" ifadeleriyle pozisyonu anlattı. Balotelli'nin şık golü 3 puanı getirmeye yetmedi.