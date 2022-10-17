MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından

17.10.2022 23:18

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendikleri maçın skorunun yanıltmaması gerektiğini, zor bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendikleri maçın skorunun yanıltmaması gerektiğini, zor bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, maçın başında buldukları gollerin kendilerine avantaj getirdiğini belirterek "3-0'lık skora baktığımızda rahat gibi gözüküyor ama rahat olmadı. 3-0'ı daha erken bulabilirdik, Valencia ve Pedro'nun kaçırdığı golleri atsaydık. İlk yarım saat dengeliydi. Aslında bizi kendi yarı sahamıza hapsettiler buna pek alışık değiliz. Defansif organizasyonumuz iyiydi. Duran top ve kontrataktan 2-0'ı bulduk. Bu da bize psikolojik ve taktiksel olarak rahatlık verdi." diye konuştu.

Oyuncularından çok fazla şey talep eden bir teknik direktör olduğunu dile getiren Jesus, "Teknik ve taktik anlamda her zaman en iyisini isterim. Yedek kulübesinde zaman zaman sinirli gözükebiliyorum. Teknik anlamda hata yapılınca, pozisyonel hata yapılınca sinirlenebiliyorum. Oyuncularımın taktiksel olarak hep daha iyi olmalarını istiyorum. Onlar da beni daha iyi yakından tanıdıkça istediklerimi daha iyi uygulamaya başlıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Gustavo Henrique büyük ve iyi bir oyuncu"

Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique'nin performansını öven Portekizli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Gustavo ilk geldiğinde bazı adaptasyon sorunları yaşadı. Her oyuncu için de normaldir. Flamengo da düzenli oynamıyordu, zaten düzenli oynasaydı onu bu kadar kolay alamazdık. Çok iyi maddi şartlarda getirdik. O normal bir oyuncu değil büyük ve iyi bir oyuncu. Bunu biliyordum. Zaafı hızlı olmaması. Zaten hızlı da olsaydı dünyanın iyilerinden biri olurdu. Onu ön plana çıkaracak başka iyi özellikleri var. Burada da çok yüksek seviyede oynuyor."

Bir diğer sarı-lacivertli futbolcu, vatandaşı Miguel Crespo'yu da değerlendiren Jorge Jesus, şunları kaydetti:

"Crespo ofansif anlamda takıma olan katısını artırdı. Hem Gustavo'nun hem de Crespo'nun beni anlamaları daha kolay, çünkü aynı dili konuşuyoruz. Türk oyuncularla İngilizce konuşsak da aynı şeyi söyleyemem. Bu oyuncularla aynı dili konuşmak işimizi kolaylaştırıyor. Gustavo zaten beni tanıyordu, Crespo'da da istediğimi anlaması konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Portekiz Milli Takımı'nda çok büyük isimler oynuyor. Manchester City de üç Portekizli banko oynuyor, Paris Saint Germain'de 3 isim var, 2'si banko oynuyor, biri sakat. Aynı şekilde Manchester United'ta da Portekizli isimler var. Portekizli futbolcular dünyanın en iyi takımlarında oynuyor. Portekiz Milli Takımı'nda oynamak kolay değil ama belki Crespo'nun da bir fırsatı olabilir."

Jorge Jesus, bir taraftarın annesine vereceği çiçeği maçtan önce kendisine vermesinin hatırlatılması üzerine ise "Bu olaydan haberim yoktu. Benim de annem vefat etti. Anne hayattaki her şeydir. Taraftarımızın bana yaptığı jesti bilmiyordum, şu an öğrendim çok teşekkür ederim. Taraftarımızın sevgisine de teşekkür ederim. Gerçek taraftar, ki Fenerbahçe taraftarı öyledir, kazanırken de kaybederken de takımının yanındadır." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

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