Jorge Jesus canlı yayında uyarıda bulundu: Gerçekten çok önemli - Son Dakika
Üye Girişi

Jorge Jesus canlı yayında uyarıda bulundu: Gerçekten çok önemli

03.01.2023 19:58

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçı öncesi saha zemini hakkında açıklamalar yaptı. Kötü zemin sorununun Türk futbolu için büyük önem taşıdığını söyleyen Portekizli hoca, "Henüz sahayı görmedim. Kaliteli oyuncu için saha yeterli olmayabilir. Bu önemli bir detay. Türk futbolu için bu çok önemli." dedi.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

"BU ÖNEMLİ BİR DETAY"

Saha zemini hakkında açıklamalarda bulunan Portekizli hoca, "Henüz sahayı görmedim. Kaliteli oyuncu için saha yeterli olmayabilir. Bu önemli bir detay. Türk futbolu için bu çok önemli. Portekiz'de saha iyi değilse, ev sahibi maçlarını başka statta oynamak zorunda kalabilir. Saha olayı, Türk futbolu için gerçekten önemli." ifadelerini kullandı.

"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN HAZIRLANDIK"

Antalyaspor'a ilişkin de konuşan Jesus, "Antalyaspor harika oyunculara sahip, ligdeki sıralamaları yerlerini göstermiyor. Zor bir maç olacak ancak biz de bu zorlukların üstesinden gelmek için hazırlandık. Bu ligde deplasmanda her maç zor. Adriano'yu Brezilya'dan biliyorum. Haji Wright, ABD Milli Takımı'nda oynuyor. Fernando'yu Brezilya Milli Takımı'ndan tanıyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Jesus'tan ilginç tercih! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Jesus'tan ilginç tercih! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Jorge Jesus canlı yayında 'Gerçekten çok önemli' diyerek Türkiye'yi uyardı Jorge Jesus canlı yayında 'Gerçekten çok önemli' diyerek Türkiye'yi uyardı

Antalyaspor, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus canlı yayında uyarıda bulundu: Gerçekten çok önemli - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Jorge Jesus canlı yayında uyarıda bulundu: Gerçekten çok önemli
19:19 Fenerbahçe, VAR kayıtlarının yayınlanması sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: Kara bir lekedir
19:06 Jesus'tan ilginç tercih! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:54 Memur ve emekliye gelen yüzde 25'lik zamma ilk tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan: Sadaka mı veriyorsunuz!
18:50 Çok konuşulan pozisyondaki diyaloglar ortaya çıktı! Beşiktaş'tan VAR kayıtlarının yayınlanmasına ilk tepki
18:07 Kocaeli'de evden kaçan kediyi acımasızca yumrukladı, yaşananlar anbean kamerada
17:53 Yüzde 25'lik zamma göre kalem kalem hesapladık! İşte en düşük emekli maaşları
17:34 Tartışma yaratan olay! Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi
17:13 Ayrıldığı eşi ve 3 yaşındaki oğlunu katleden cani kocaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
16:49 6'lı masada kriz yarattı! Ali Babacan'ın anayasa ile ilgili önerisine ilk veto İYİ Parti'den geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 20:06:38. #1.11#
SON DAKİKA: Jorge Jesus canlı yayında uyarıda bulundu: Gerçekten çok önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement