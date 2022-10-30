Fenerbahçe'de kritik alarm! Deneyimli hoca Jorge Jesus'a talip çok güçlü 2 aday var - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de kritik alarm! Deneyimli hoca Jorge Jesus'a talip çok güçlü 2 aday var

30.10.2022 16:06

Jorge Jesus'un kontratını 2026 yılına kadar uzatmak isteyen Fenerbahçe'ye iki güçlü rakip çıktı. Takımın başına geçmesinin ardından sarı-lacivertlileri adeta şaha kaldıran ve taraftarın sevgisini toplayan tecrübeli hocaya, Portekiz ve Brezilya milli takımlarının ilgisi olduğu öne sürüldü.

Jorge Jesus yönetiminde tüm kulvarlarda yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, Portekizli hoca ile uzun yıllar çalışmak istiyor. Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'a 2 ülkenin talip olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

PORTEKİZ VE BREZİLYA TALİP

Sporx'te yer alan habere göre, Jorge Jesus, her zaman talipleri olan bir teknik adam. Jesus an itibariyle hem Brezilya hem de Portekiz Milli Takımları'nın hoca adayları arasında yer alıyor. Ayrıca Flamengo'nun da, kendilerine kupalar ve oyun anlamında tarihi bir dönem yaşatan Jesus'u her zaman akıllarının bir kenarına koydukları biliniyor.

"MAYIS AYINDA GÖRÜŞELİM"

Gittiği tüm kulüplerde ilk dönemindeki 1 yıllık imza geleneğini Kanarya'da da sürdüren Jesus'un ise sezon sonunu bekleyeceği konuşuluyor. Tecrübeli hocanın bu konuyla ilgili, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Ancak henüz bir şey kazanmadık. Önce kupaları kazanalım, Mayıs ayında da görüşelim" dediği öğrenildi.

YORUMLAR (1)
500
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jorge Jesus'u çıldırtan olaya yorum: Hayretler içindeyim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jorge Jesus'u çıldırtan olaya yorum: Hayretler içindeyim Jorge Jesus'u çıldırtan olay Ali Koç'un da ağzını açık bıraktı: Hayretler içindeyim Jorge Jesus'u çıldırtan olay Ali Koç'un da ağzını açık bıraktı: Hayretler içindeyim

Portekiz Milli Futbol Takımı, Brezilya Milli Takımı, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kritik alarm! Deneyimli hoca Jorge Jesus'a talip çok güçlü 2 aday var - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Yorumcu Erman Toroğlu'nun Bahçeli ve Kılıçdaroğlu ile anısı ortalığı karıştırdı: Kızları toplayıp geliyordum
16:35 Manken Ebru Şallı dayak iddialarından sonra ortaya çıktı!
16:31 Ukraynalı çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektup yürek burktu
16:01 Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu
15:57 Fenerbahçe'de kritik alarm! Deneyimli hoca Jorge Jesus'a talip çok güçlü 2 aday var
15:50 Sevgilisi Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle katleden boksör, cezaevinde intihar etti
15:53 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan dikkat çeken sözler: İttifak talebimiz reddedilirse toplumda infial oluşabilir
15:35 Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu tekrar genel başkan seçildi
15:35 Oyuncu Deniz Uğur'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: İstismar ediliyoruz, lütfen buna bir dur deyin
15:26 TV programında aradığı sevgilisini boğazından bıçakladı! Cinsel ilişki kasetiyle tehdit etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2022 17:28:26. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de kritik alarm! Deneyimli hoca Jorge Jesus'a talip çok güçlü 2 aday var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement