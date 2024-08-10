Jose Mourinho'dan Pep Guardiola'ya olay gönderme - Son Dakika
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Jose Mourinho'dan Pep Guardiola'ya olay gönderme

Jose Mourinho\'dan Pep Guardiola\'ya olay gönderme

İspanyol basınından Marca'ya konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pep Guardiola'yı hedef alan Mourinho, "Başarılı antrenörlerin daha küçük işleri üstlenmesi sık rastlanan bir durum değil. Everton'daki Carlo Ancelotti hariç. Carlo'nun ve benim jenerasyonum sona erdiğinde, bu kadar uzun süre başarılı olabilecek benzer kariyerler olacağından şüpheliyim" dedi.

10.08.2024 18:11
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanyol basınından Marca'ya konuştu. Kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, yıllarca rekabet halinde olduğu Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya çarpıcı bir göndermede bulundu.

PEP GUARDIOLA'YA BOMBA GÖNDERME

Fenerbahçe tercihi hakkında gelen "Roma ve Fenerbahçe, kariyerinizden beklenecek kulüpler değil" yorumuna cevap veren Jose Mourinho, "Başarılı antrenörlerin daha küçük işleri üstlenmesi sık rastlanan bir durum değil. Everton'daki Carlo Ancelotti hariç. Carlo'nun ve benim jenerasyonum sona erdiğinde, bu kadar uzun süre başarılı olabilecek benzer kariyerler olacağından şüpheliyim" sözlerini sarf etti. Mourinho'nun bu sözleri Guardiola'ya gönderme yaptığı şeklinde algılandı.

"YENİ ANTRENÖRLER GÖREVDE KALAMIYOR"

Daha sonra genç teknik direktörler hakkında konuşan Mourinho, "Bugünlerde iyi antrenörler zirveye daha çabuk ulaşıyor ve aynı hızla yerlerine yenileri geliyor" ifadelerini kullandı.

CARLO ANCELOTTI'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Son olarak Carlo Ancelotti'nin performansını öven tecrübeli çalıştırıcı, "O ilk uluslararası şampiyonluğunu 2003'te, sonuncusunu ise 2024'te kazandı. Ben ise ilk şampiyonluğumu 2004'te, sonuncusunu ise 2022'de kazandım. Bir Real taraftarı olarak umarım uzun süre orada kalır" diyerek sözlerini noktaladı.

Manchester City FC, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan Pep Guardiola'ya olay gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Çelikk: Mourinho ne başarısı var adama laf atıyor.. guardiola adam 32 69 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Mourinho'ya elit takımlardan teklif gelse fenere gelirmiydi. Kaybetmiş ve devri kapanmış bir teknik direktörün böyle konuşması normal. Guardiolayı büyük takımlar istiyorsa neden küçük takım gitsin? Senin gibi mecbur kalırsa gider. Real madridi şampiyonlar ligi şampiyonu yapamayan tek teknik adam mourinho. 2013'de VAR sistemi olsaydı Galatasaray eliyordu real madridi. Öyle söyleyim. Bizi geçip dortmund'a elendiler. 26 47 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Çok komik arkadaşlar var. Allah şifa vermesin, gülüyoruz işte. Avrupa’da büyük liglerde 27 kupa almış bir Jose Mourinho ya ne başarısı var yazıyor. Biri çıkmış Türkiye’ye gelmezdi diyor. Kedi, ciğer misali :) 34 15 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Baba Para?????????????? varsa Mourinho da gelir Guardiola'da gelir Fenerbahçe bastı parayı yoksa Mourinho böyle konuşacak ?? 22 6 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Adam parayı birinci sırada tutsaydı şuan fenerden aldıgının 2,3 katı parayı Arabistan'da alırdı. bugün boşta olsa en büyük beş liğden hangi takıma gitse yok demezler amabizde çekememezlik diz boyu olduğu için ancak boş boş laf yapıyorlar 12 4 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Abi sen paradan haber ver ?? Bırak Fenerbahçe yi Roma yı Para?????????????? varsa Mourinho var O Kadaaaaaaar.... 6 6 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Feneri city den üstün görüyor kendince amcam 10 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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