Jose Mourinho, Fenerbahçe ile görüşmeler için İstanbul\'a geliyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli Jose Mourinho yarın İstanbul'a gelecek.
Dünyaca ünlü teknik adam, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videosunda, "Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yarın Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle Jose Mourinho ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
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