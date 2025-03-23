Jose Mourinho: Konuşursam başım belaya girer

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Londra'da düzenlenen Ultimate Fighting Championship (UFC) etkinliğini O2 Arena'da takip etti. Mourinho'nun kendisine yönetilen soruya verdiği yanıt geceye damgasını vurdu.

"KONUŞURSAM BAŞIM BELAYA GİRER"

Çok sayıda ünlü ismin de tribünden izlediği organizasyonu takip eden Portekizli teknik adam büyük ilgi gösterildi. UFC sosyal medya ekibi de bir müsabaka öncesinde Jose Mourinho'ya düşüncelerini ve tahminini sordu. Mourinho'nun bu soruya cevabı "Konuşursam başım belaya girer" oldu.

VİRAL OLDU

Mourinho'nun soruya verdiği bu yanıt, UFC'nin resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı. Portekizli teknik adamın videosu kısa sürede viral oldu. Söz konusu paylaşım, UFC takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmurunu tutuldu.