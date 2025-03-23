Jose Mourinho: Konuşursam başım belaya girer - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Jose Mourinho: Konuşursam başım belaya girer

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Londra'da düzenlenen UFC dövüş gecesini yerinde takip etti. Mourinho, bir dövüş öncesinde kendisine tahminin sorulması üzerine "Konuşursam başım belaya girer" karşılığını verdi. Portekizli teknik adamının bu sözleri ve o anlara ait videosu viral oldu.

23.03.2025 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Londra'da düzenlenen Ultimate Fighting Championship (UFC) etkinliğini O2 Arena'da takip etti. Mourinho'nun kendisine yönetilen soruya verdiği yanıt geceye damgasını vurdu.

"KONUŞURSAM BAŞIM BELAYA GİRER"

Çok sayıda ünlü ismin de tribünden izlediği organizasyonu takip eden Portekizli teknik adam büyük ilgi gösterildi. UFC sosyal medya ekibi de bir müsabaka öncesinde Jose Mourinho'ya düşüncelerini ve tahminini sordu. Mourinho'nun bu soruya cevabı "Konuşursam başım belaya girer" oldu.

Jose Mourinho: Konuşursam başım belaya girer

VİRAL OLDU

Mourinho'nun soruya verdiği bu yanıt, UFC'nin resmi sosyal medya hesabında paylaşıldı. Portekizli teknik adamın videosu kısa sürede viral oldu. Söz konusu paylaşım, UFC takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmurunu tutuldu.

Jose Mourinho: Konuşursam başım belaya girer

Jose Mourinho, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Londra, Futbol, Medya, Spor, UFC, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho: Konuşursam başım belaya girer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • VillaUmut:
    Diplomanı alırlar valla kariyerin bk yoluna gider, sen maçına çık paranı al gerisini sktr et bu topraklarda. 47 16 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    morinho Türkiye'de durma yoksa teknik direktörlüğün düşebilir herşey mümkün 19 10 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    biz de çok konuşanı Silivri’ye gönderiyorlar :)) 17 8 Yanıtla
  • Resul Bey:
    güvenlik sorunu olan fenev yani şikebahçe küme düşürülmeli ve hatta kapatılmalıdır mourinho denen de sınırdışı edilmelidir. 11 12 Yanıtla
    kubilay dönmez:
    fetöçü o.e 1 1
  • Ali Arat:
    Allah aşkna konuş oe 13 8 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    yine bir fırıldak düşünüyor 10 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

10:16 Polis ile ’’Canım yanıyor’’ diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti Polis ile ''Canım yanıyor'' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti
09:51 Sorgu esnasında İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:45:42. #7.11#
SON DAKİKA: Jose Mourinho: Konuşursam başım belaya girer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement