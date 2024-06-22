Jose Mourinho, Türkiye-Portekiz maçını tribünden izledi

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye- Portekiz karşılaşmasını tribünden takip etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda oynarken, müsabakayı önemli isimler de takip etti. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da maçı tribünden izleyenler arasındaydı. Mourinho müsabakayı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco ile birlikte izledi. - DORTMUND