Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor - Son Dakika
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Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor

28.05.2022 20:06

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Jose Sosa'ya, Süper Lig'in yeni ekipleri MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor göz dikti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan ve ülkesine dönmeye hazırlanan tecrübeli futbolcunun İstanbul'daki düzenini bozmamak adına Ümraniyespor'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe forması altında beklentilerin çok uzağında kalan Jose Sosa, Ümraniyespor yolcusu.

SOSA'NIN KAFASI KARIŞTI

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'de ayrılık için gün sayan Jose Sosa'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız oyuncu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ülkesine dönmeyi planlıyordu. Ancak Süper Lig 'in yeni ekipleri Ümraniyespor ve Ankaragücü'nün teklifleri, Sosa'nın kafasını karıştırdı.

ANLAŞAMAZSA ÜLKESİNE DÖNECEK

Tecrübeli futbolcunun özellikle çok sevdiği İstanbul'da kalmak adına Ümraniye'ye imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. İlk olarak bu takımla görüşecek olan Sosa, ardından Ankaragücü'nün teklifini değerlendirecek. Deneyimli oyuncu bu takımlarla anlaşamazsa ülkesine, Estudiantes'e dönecek.

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Ümraniyespor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Jose Sosa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor - Son Dakika
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