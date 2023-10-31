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Jude Bellingham, Ballon d'Or törenine pantolonuyla damga vurdu - Son Dakika

Jude Bellingham, Ballon d'Or törenine pantolonuyla damga vurdu

Son Güncelleme: 31.10.2023 10:22

2023 Ballon d'Or töreninde Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın kıyafeti olay oldu. Oldukça bol kesim bir pantolon giyen İngiliz yıldız için ''Çuval giyseydin'' yorumları yapıldı. Bellingham, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu.

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, 2023 Ballon d'Or töreninde yılın en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'i kazandı. İngiliz yıldızın törendeki tarzı çok konuşuldu.

PANTOLONU DİKKAT ÇEKTİ

Jude Bellingham bol kesim takımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İngiliz yıldızın oldukça bol olan pantolonuyla ilgili "Çuval giyseydin" yorumları yapıldı.

REAL MADRID'DE ALEV ALDI

Jude Bellingham geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 maça çıktı. İngiliz yıldız bu karşılaşmalarda 14 gol ve 7 asist ile oynadı. Bu sezon Real Madrid'e transfer olan Bellingham, eflatun-beyazlılarla çıktığı 13 maçta 13 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Jude Bellingham-Vini Jr.

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Son Dakika Spor Jude Bellingham, Ballon d'Or törenine pantolonuyla damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jude Bellingham, Ballon d'Or törenine pantolonuyla damga vurdu - Son Dakika
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