Jude Bellingham\'ın kardeşi Jobe Bellingham\'dan tarihe geçen transfer

Bundesliga devi Borussia Dortmund, eski oyuncusu Jude Bellingham'ın ardından kardeşi Jobe Bellingham'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

38 MİLYON EURO BONSERVİS

Sky'da yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Jobe Bellingham'ın transferi için Premier Lig'e yükselen Sunderland ile anlaşmaya vardı. Alman ekibinin İngiliz futbolcu için bonuslarla birlikte toplamda 38 milyon euro ödeyeceği belirtildi.Ayrıca Borussia Dortmund ve Sunderland arasında yapılan anlaşmada sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi de olacağı ifade edildi.

EN PAHALI FUTBOLCU SATIŞI

Transferin bu rakamlarla resmiyet kazanması durumunda Bellingham, Sunderland tarihinin en pahalı futbolcu satışı olacak. Sunderland forması altında geçen sezon 43 maçta sahaya çıkan 19 yaşındaki genç orta saha,4 gol atarken, 3'te asist yaptı.