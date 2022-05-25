Judo antrenörü Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Judo antrenörü Türkiye Şampiyonu oldu

25.05.2022 12:56
Judo antrenörü Türkiye Şampiyonu oldu

Gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi.

Gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Veterenlar Türkiye Şampiyonası'nda, kulüp antrenörü Pınar Batman Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, arka arkaya elde ettikleri şampiyonluklarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Veterenlar Türkiye Şampiyonası'na katılan Pınar Batman, 63 kg'da Veterenlar Türkiye Şampiyonu oldu. 22 Mayıs tarihinde düzenlenen şampiyonaya 81 ilden sporcu katıldı. Aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesinde Judo antrenörü olarak görev yapan Batman, hedefinin Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, şampiyon sporcusunu kutlayarak, "Kurumumuzda Judo Antrenörü olarak görev yapan Pınar Batman Ankara'da gerçekleştirilen şampiyonada, Veteranlar Türkiye Şampiyonu olmuştur. Sporcumuzun göstermiş olduğu bu üstün başarı aynı zamanda hem yetiştirdiği öğrencilere hem de gençlere güzel bir örnek niteliğindedir. Böylesine önemli başarılar şehrimizin spor alanındaki gelişimi için de önemli rol oynamaktadır. Birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz değerli hocamızı, elde ettiği şampiyonluktan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" açıklaması yapıldı. - SAKARYA

Judo antrenörü Türkiye Şampiyonu oldu
Judo antrenörü Türkiye Şampiyonu oldu
Judo antrenörü Türkiye Şampiyonu oldu
Judo antrenörü Türkiye Şampiyonu oldu

YORUMLAR
500
Reyhanlılı öğrenciler wushu şampiyonasından derecelerle döndü Reyhanlılı öğrenciler wushu şampiyonasından derecelerle döndü Açılışına ramak kalan saklı cennet, turistlerin ilgi odağı oldu Açılışına ramak kalan saklı cennet, turistlerin ilgi odağı oldu
Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Judo antrenörü Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:16:41. #1.13#
SON DAKİKA: Judo antrenörü Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement