Judo'da 2028 Olimpiyatları İçin Kota Artışı Planı - Son Dakika
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Spor

Judo'da 2028 Olimpiyatları İçin Kota Artışı Planı

Judo\'da 2028 Olimpiyatları İçin Kota Artışı Planı

Federasyon başkanı Huysuz, 2028'de daha fazla sporcu ile madalya hedeflediklerini açıkladı.

21.11.2024 12:19
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, altyapıdan ciddi sporcuların yetiştiğini belirterek, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nda geçmiş dönemlere göre kota sayısını artırmayı planladıklarını söyledi.

Federasyonun 3 Ekim'de yapılan olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Huysuz, görevdeki üçüncü dönemiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Huysuz, Ekim 2016'da göreve geldikten sonra altyapıya önem verdiklerini belirterek, "Olimpik güzel bir ekip oluşturduk. İlk olimpiyatlarımız Tokyo'ya 6 sporcu ile ikinci olimpiyatlarımız Paris'e 8 sporcuyla katıldık, takım olarak da ülkemizi Paris'te temsil ettik, dünyanın ilk 16 takımı arasına girmeyi başardık." diye konuştu.

Avrupa'da ve dünyada önemli madalyalar kazandıklarını anlatan Huysuz, "Geldiğimiz noktada benden önceki başkanlarımızın da emekleriyle bugün 180 bin lisanslı sporcu, 40 bine yakın aktif sporcuyla yılı tamamlıyoruz ve önümüzdeki döneme hazırlanıyoruz." dedi.

Yeni dönemde öncelikli olarak izleyecekleri yola ilişkin de Huysuz, "Önümüzdeki bir yılı tamamen altyapı odaklı ve eğitim çalışmalarımızla planladık. Kovid-19 salgını ve ülkemizin yaşadığı büyük depremden dolayı eğitimlerimizi çevrim içi yapmıştık, şimdi antrenörlerimizle ve hakemlerimizle eğitimlere başlayıp tabana yayılmayı yürüteceğiz. Olimpik takımla belli bir potansiyeli yakaladığımız için onlarla bu yılı hazırlık dönemi olarak geçirip, 2028 için son 3 yılı yoğun bir şekilde geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Huysuz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında kazanılan madalyaların olimpiyatlara taşınamamasına yönelik de şöyle konuştu:

"Tokyo ve Paris olimpiyatlarına sporcu sayısı olarak güzel bir katılım sağladık, madalya maçları da yaptık güzel mücadele ettik ama olimpiyat madalyası maalesef alamadık. Şu anda elimizde 2028 Los Angeles için 20'ye yakın olimpiyat kotası alacak ve olimpiyatta madalya kazanacak sporcumuz var. Antrenörler ve teknik ekiple de görüştüğümüzde en büyük hedefimiz olimpik sporcuların hem sayısını artırmak hem de 2028 olimpiyatlarında ve paralimpik oyunlarında madalyalar kazanmak."

"Los Angeles için 40-50 sporcuyla kota alabilecek sayıya ulaşacağız"

Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra Paris için sürecin hızlı başlamasının mental ve fiziksel yorgunluk ile sakatlıklara yol açtığını dile getiren Huysuz, şöyle devam etti:

"Şu anda olimpiyatlar için önümüzde gerçekten iyi bir hazırlık dönemi var. Burada eğitim, altyapı ve özellikle de yeni kurulacak Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezleri'ne seçilen sporcular ve bunlarda yapılacak değişikliklerle tekrar milli takımlara entegresi, bunlarla beraber hem olimpik 2028 takımını oluşturacağız hem de 20 olan olimpik sayımızı artıracağız. Belki Los Angeles için 40-50 sporcuyla kota alabilecek sayıya ulaşacağız. Bu da rekabeti artıracak, rekabetle beraber başarı artmış olacak."

Huysuz, olimpiyatlar için erkeklerde 60, 66, 73, 81, 90, 100 ve +100 kilolarında 7 sporcu, kadınlarda da 48, 52, 57, 63, 70, 78 ve +78 kilolarında 7 sporcu olmak üzere en fazla 14 judocuyla kota alma hakkı olduğunu, bunların içerisinden 3 kadın ve 3 erkek sporcuyla karışık olimpik takım müsabakasına çıkıldığını söyledi.

Türk judosunda şu anda 2028 Los Angeles'ta altın madalya ve madalyalar kazanabilecek sporcuların bulunduğunu vurgulayan Huysuz, "O sporcularımıza göre planlama ve hazırlıklarımızı yapacağız. Burada sadece federasyon ve sporcular değil, 180 bin lisanslı sporcuların, kulüplerin camiamızın hepimizin hedefinin olimpiyat olması gerekiyor, buna göre planlama yapacağız." şeklinde konuştu.

2028'in Türk judosu için güzel bir yıl olacağına inandığını kaydeden Huysuz, "Paralimpik oyunlarda da sporcularımız bu sene güzel sonuçlar aldı, 10 sporcuyla katılmıştık. 2028'de daha fazla sporcuyla giderek başarıyı da artırmalıyız. Paris'te paralimpik sporcularımızla bir altın, 3 bronz madalya kazandık ama artık hem paralimpikte hem de normalde büyük madalyalar almak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Sezer Huysuz, Los Angeles, Milli Takım, Politika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Judo'da 2028 Olimpiyatları İçin Kota Artışı Planı - Son Dakika

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