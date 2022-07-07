Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları için puan ve kota özelliği taşıyan başkent Budapeşte'deki organizasyonda mücadele edecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Judoda Budapeşte Grand Slam Turnuvası yarın başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.