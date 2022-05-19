Milli judocular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Milli judocular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

19.05.2022 13:08
Milli judocular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Erzurum'da kamp yapan milli kadın ve erkek milli judocular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Erzurum'da kamp yapan milli kadın ve erkek milli judocular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, "Erzurum'da yükseklik kampında bulunan olimpik kadın ve erkek milli takım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Kampta yer alan judocular, kurucu lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanet ettiği ülkemizi sporda en iyi derecelerle temsil etmek için çalışacaklarını ifade ettiler." denildi.

Yükseklik kamp çalışmalarını sürdüren milli sporcular, Cezayir'in ev sahipliğinde yapılacak Akdeniz Oyunları'nda 29 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasındaki judo müsabakalarına hazırlanıyor.

Milli judocular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
Milli judocular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
Milli judocular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
Milli judocular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

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Milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Vali Tutulmaz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Vali Tutulmaz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli judocular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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