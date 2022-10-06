Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi - Son Dakika
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Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi

06.10.2022 16:47

Julen Lopetegui ile yolları ayıran İspanyol ekibi Sevilla, 2016-2017 sezonunda takımı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi.

Fatih Terim ile de ilgilendiği konuşulan Sevilla, yeni teknik direktörünü buldu. La Liga devinin yeni hocası Jorge Sampaoli oldu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sevilla'dan yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da takımı çalıştıran Sampaoli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. İspanyol ekibi Şampiyonlar Ligi'nde alınan 4-1'lik Borussia Dortmund mağlubiyeti sonrası Julen Lopetegui ile yollarını ayırmıştı.

7 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

Sezon başında Galatasaray'dan Marcao'yu da kadrosuna katan Sevilla, La Liga'da kötü günler geçiriyor. İspanyol devi oynadığı 7 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

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Jorge Sampaoli, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi - Son Dakika
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