Fatih Terim ile de ilgilendiği konuşulan Sevilla, yeni teknik direktörünü buldu. La Liga devinin yeni hocası Jorge Sampaoli oldu.
Sevilla'dan yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da takımı çalıştıran Sampaoli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. İspanyol ekibi Şampiyonlar Ligi'nde alınan 4-1'lik Borussia Dortmund mağlubiyeti sonrası Julen Lopetegui ile yollarını ayırmıştı.
Sezon başında Galatasaray'dan Marcao'yu da kadrosuna katan Sevilla, La Liga'da kötü günler geçiriyor. İspanyol devi oynadığı 7 maçta sadece bir galibiyet alabildi.
Son Dakika › Spor › Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi - Son Dakika