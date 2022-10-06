Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi

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Fatih Terim ile de ilgilendiği konuşulan Sevilla, yeni teknik direktörünü buldu. La Liga devinin yeni hocası Jorge Sampaoli oldu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sevilla'dan yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da takımı çalıştıran Sampaoli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. İspanyol ekibi Şampiyonlar Ligi'nde alınan 4-1'lik Borussia Dortmund mağlubiyeti sonrası Julen Lopetegui ile yollarını ayırmıştı.

7 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

Sezon başında Galatasaray'dan Marcao'yu da kadrosuna katan Sevilla, La Liga'da kötü günler geçiriyor. İspanyol devi oynadığı 7 maçta sadece bir galibiyet alabildi.