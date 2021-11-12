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Julio Cesar Ribas: "Türkiye, dünyanın ve Avrupa'nın en iyi milli takımlarından biri" - Son Dakika

Julio Cesar Ribas: "Türkiye, dünyanın ve Avrupa'nın en iyi milli takımlarından biri"

12.11.2021 11:57
Julio Cesar Ribas: "Türkiye, dünyanın ve Avrupa'nın en iyi milli takımlarından biri"

Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Cesar Ribas, Türkiye'nin dünyanın ve Avrupa'nın en iyi milli takımlarından biri olduğunu söyledi.

Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Cesar Ribas, Türkiye'nin dünyanın ve Avrupa'nın en iyi milli takımlarından biri olduğunu söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu haftasında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Cebelitarık'ta Teknik Direktör Julio Cesar Ribas ve 21 yaşındaki futbolcu Julian Valarino, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ribas: "Burada olduğumuz için çok mutluyuz"

Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Ribas, "Bizler için çok güzel ve önemli bir maç olacak. Çünkü Türkiye, gerek Avrupa'da ve dünyada en iyi milli takımlardan bir tanesi. Biz de çok genç bir ekibe sahibiz. Genç arkadaşlarımızın da tecrübe kazanması, böyle bir atmosferi görmesinden dolayı çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye çok harika oyunculara sahip"

Türkiye Milli Takımı'nda yaşanan teknik direktör değişikliğiyle alakalı ise deneyimli çalıştırıcı, "Türkiye'deki veya herhangi bir ülkedeki teknik direktörlük değişiklikleri ile alakalı yorum yapmayı sevmem, bununla alakalı da bir yorumda bulunmayacağım. Çünkü burada önemli olan futbolculardır ve Türkiye çok harika oyunculara sahip. En başından beri zaten böyleydi. Hoca değişiklikleri olur, bu değişiklikler sonucunda formasyon anlamında da bazı farklılıklar olabilir ancak önemli olan futbolcunun sahada ne gösterdiğidir. Türkiye de bu kadar harika futbolculara sahip olduğu için sahaya çıktıkları zaman ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Tabii ki biz de değişimden önceki Türk Milli Takımı ile alakalı bütün videoları ve analizleri yapıyoruz. Özellikle söylediğim gibi oyuncular burada farklılık oluşturacaklar. Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunuz zaman sizin iyi takım olduğunuz gerçeği hiçbir zaman değişmeyecektir. Gerçekten Türkiye benim için dünyanın ve Avrupa'nın en iyi milli takımlarından biri. Çok ileriye gidebilecek bir takım, gidecektir de. O yüzden böyle değişikliklerin oyuncu kalitesi olduktan sonra çok fazla fark oluşturmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Valarino: "Kolay olmayacak bir maç"

Gruptaki ilk galibiyetlerini almak istediklerini belirten Cebelitarık futbolcusu Valarino da, "Tabii ki bizler için kolay olmayacak bir maç. Türkiye'nin kazanma zorunluluğu olduğunu biliyoruz. Biz de buraya kazanma duygusu ile geldik. Sonuçta sahaya çıkan hiçbir oyuncu kaybetmek için çıkmaz, kazanmak için çıkar. Gruptaki ilk galibiyetimizi almak için çaba göstereceğiz ancak bunun hiç kolay olmayacağını biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahada olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Cebelitarık, Julio Cesar, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Julio Cesar Ribas: 'Türkiye, dünyanın ve Avrupa'nın en iyi milli takımlarından biri' - Son Dakika Spor


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