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Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen ilan etti - Son Dakika
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Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen ilan etti

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Alman hoca açıklamasında, ''Enerjimin sonuna geldim. Bu kararı bir noktada almak zorundayım. Şu anda iyiyim ama bu görevi tekrar, tekrar, tekrar yapamam. Birlikte geçirdiğimiz bunca sürenin hatırına size doğruları ben söylemek istedim.'' dedi.

26.01.2024 - 13:44,  Güncelleme: 14:29
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Premier Lig ekibi Liverpool ile sayısız başarıya imza atan Jürgen Klopp, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacağını açıkladı.

"ENERJİMİN SONUNA GELDİM"

Klopp yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda Liverpool menajerliği görevinden ayrılacağım. Birçok insan için bu kararım şok olabilir. Bunu açıklamaya çalışabilirim. Bu kulüpteki her şeyi çok seviyorum. Bu şehri, taraftarları, takımı, teknik heyeti, her şeyi seviyorum. Yine de bu kararı vermek zorundayım. Bunu nasıl söyleyebilirim? Enerjimin sonuna geldim. Bu kararı bir noktada almak zorundayım. Şu anda iyiyim ama bu görevi tekrar, tekrar, tekrar yapamam. Birlikte geçirdiğimiz bunca sürenin hatırına size doğruları ben söylemek istedim." ifadelerini kullandı.

KLOPP'UN KARNESİ

15/16 sezonundan bu yana Liverpool'u çalıştıran Klopp, Kırmızılar'ın başında şimdiye kadar 464 maça çıktı. Alman hoca bu karşılaşmalarda 2.07'lik puan ortalaması tutturdu. Klopp, Liverpool ile 2018/2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, 19/20 sezonunda ise Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.

Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool\'dan ayrılacağını resmen ilan etti
YORUMLAR (1)
  • ergan yasar: kupa sayısı az ama arap milyar dolarcılara rağmen güzel kariyeri oldu liverpoolda Yanıtla 0 1

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