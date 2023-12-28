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Juventus, Gleison Bremer'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Juventus, Gleison Bremer'in sözleşmesini uzattı

Juventus, Serie A ekiplerinden Gleison Bremer'in sözleşmesini 2028 sezonu sonuna kadar uzattı. Bremer, 2022'de 41 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Juventus, Gleison Bremer\'in sözleşmesini uzattı
28.12.2023 - 10:21,
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Brezilyalı savunma oyuncusu Gleison Bremer'in sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki stoperin sözleşme süresinin, 2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Torino'dan Juventus'a 41 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 2022'de transfer olan Bremer, bu sezon 17 lig maçında rakip ağları 1 kez sarstı.

Bremer, Brezilya Milli Takımı'nda ise 3 maçta görev aldı.

Kaynak: AA
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