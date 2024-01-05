Juventus Kenan Yıldız kararını verdi

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Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak•
İtalyan devi Juventus, son dönemdeki performansıyla büyük beğeni alan yıldız futbolcu Kenan Yıldız'ın kış transfer döneminde takımda tutmak istiyor.
Sky'da yer alan habere göre, Juventus'un daha önce takımdan ayrılabileceği haberleri çıkan 18 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde bırakmama kararı aldığı kaydedildi.
Performansıyla adeta büyüleyen genç yıldızın ismi Liverpool ve Arsenal gibi ekiplerle anılmıştı. Juventus'ta bu sezon 9 maçta forma giyen Kenan 2 gol attı.
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